Que hábitos devemos alterar?

Em traços gerais, os maus hábitos de sono, alimentação pouco cuidada e à base de açúcar, o tabagismo e o sedentarismo prejudicam a saúde do nosso cérebro, podendo comprometer o seu normal funcionamento a curto e médio prazo.

O stress constante também afeta a concentração, a memória e o rendimento intelectual. Neste caso a atividade física é muito importante pois ajuda a atenuar o stress.

Um estilo saudável é um aliado que nos permite preservar as capacidades cerebrais e, inclusive, prevenir vários tipos de demência. Neste contexto, uma dieta equilibrada e variada, em que os vegetais e a fruta estejam presentes e que seja pobre em sal, gorduras saturadas e açúcar, promove o bom funcionamento do cérebro.

As perturbações de sono são consideradas fatores de risco?

Sim, de facto são conhecidas as consequências neuropsiquiátricas do síndrome de apneia obstrutiva do sono (SAOS), por exemplo, como a perturbação da memória, da atenção, da capacidade de resolução de problemas, irritabilidade e depressão. Mas também o aumento do risco cardiovascular, como a hipertensão arterial, AVC, insuficiência cardíaca, enfarte do miocárdio. A SAOS é uma das representantes das perturbações do sono que é subdiagnosticada, e quando diagnosticada e tratada pode de facto mudar a qualidade de vida das pessoas.

Um sono de boa qualidade é de facto muito importante para a saúde do cérebro.

A demência é uma das doenças neurológicas mais devastadoras para o indivíduo e respectivas famílias, e parece estar a aumentar. Existem dados mundiais e concretamente, dados para Portugal?

De facto, durante as próximas décadas é expectável que a prevalência da demência aumente substancialmente, acompanhando a tendência do aumento global da esperança média de vida da população mundial, uma vez que na maioria dos casos ocorre acima dos 65 anos de idade. Existem atualmente cerca de 50 milhões de pessoas com demência em todo o mundo e prevê-se, nalguns estudos, que pouco menos de 150 milhões de pessoas sejam afetadas em 2050.

No ano passado, o departamento de Saúde da OCDE divulgou dados que parecem confirmar Portugal como um dos quatro países com maior prevalência de casos de demência de entre os países da União Europeia.