A dor no peito é algo que toda a gente pode ter. Por isso, quando sentir uma semelhante a outras que já sentiu, não há razão para alarme. O problema surge quando tem outros sintomas que nunca experienciou antes, como é o caso das náuseas, do mal-estar ou de uma dor no peito persistente, que dure mais de 15 a 30 minutos. Aí, deve dirigir-se rapidamente ao hospital...

O mais importante é aquilo a que chamamos a comida Picasso, uma dieta colorida, que inclua fruta e vegetais de todas as cores... As pessoas devem dar valor às cores na sua alimentação, pois é aí que se encontram os antioxidantes. No que respeita ao coração, um dos piores receios das pessoas é sofrer um enfarte.

As pessoas devem comer menos e, sobretudo, ter uma alimentação variada. Na minha opinião, é dado demasiado ênfase às calorias. Além disso, é algo que não é possível contar ou avaliar com precisão.

Tradicionalmente, as mulheres tinham mais predisposição para cuidar de si mas, agora, nos últimos anos, temos notado que são cada vez mais os homens a praticar exercício. De qualquer forma, gostaria de alertar as mulheres para reservarem mais tempo para si e ficarem em forma, embora seja por vezes difícil pelas responsabilidades familiares que assumem.

Mas, para uma perda eficaz, o importante é comer menos... É errado pensar que hoje pode exagerar no almoço porque amanhã praticará exercício durante meia hora. As coisas não funcionam desta forma, porque as calorias que ingere serão sempre superiores às que irá gastar no exercício...

Existem diferenças entre os sintomas de enfarte no homem e na mulher?

Na mulher, muitas vezes, os sintomas são mais subtis, pouco claros. Mas, em ambos os casos, o que aconselho é que se sentir desconforto fora do comum no peito ou na zona superior do abdómen, ao mesmo tempo de outros sintomas como suor, náuseas, mal-estar, fraqueza ou palpitações, deve procurar imediatamente um médico.

É verdade que a atividade sexual pode ter um impacto cardiovascular negativo?

Eu diria que é precisamente o contrário. O sexo é um elemento importante para a qualidade de vida e pode até ser benéfico em fases de stresse. O que é completamente diferente se sofre de um problema cardíaco e, neste caso, deve seguir o conselho do médico. Mas são situações distintas que não devem ser confundidas...

O que é que recomenda como estratégias para lidar com o stresse?

O stresse é inevitável. A questão está no modo como o gerimos. Há duas estratégias fundamentais, nomeadamente a reflexão e o relaxamento. Primeiro, habitue-se a tirar tempo para si todos os dias, para pensar. Estes momentos ajudam-na a centrar-se nas verdadeiras prioridades.

Em segundo lugar, aposte no relaxamento, com exercícios como o ioga. O mundo à nossa volta está em constante conflito e é determinante a forma como lidamos com a situação. Praticar meditação durante 10 ou 15 minutos por dia é muito útil.

Que impacto pode ter o stresse no coração?

Há dois tipos de stresse, o crónico e o agudo. O primeiro faz parte do mundo em que vivemos e pode afetar o coração, se nos leva a adquirir maus hábitos como fumar ou comer mais. Aqui o problema não está no stresse em si mas, sim, nos comportamentos que indiretamente pode levar-nos a adoptar e que afetam a saúde. O stresse que pode atingir diretamente o coração é o agudo, motivado por um acontecimento dramático.

Homens e mulheres enfrentam o stresse da mesma maneira?

As mulheres são muito mais estóicas do que os homens. São capazes de lidar melhor com situações de stresse e, de um modo geral, são mais maduras do que os homens.

O percurso de Valentin Fuster

Ex-residente da Federação Mundial do Coração e do comité científico espanhol do Centro Nacional de Investigação Cardiovascular, Valentin Fuster exerceu também as funções de diretor do Instituto Cardiovascular do Hospital Mount Sinai em Nova Iorque, nos EUA, para o qual ainda trabalha. Investigador reconhecido, viu os seus estudos sobre a origem dos acidentes cardiovasculares reconhecidos pelo Prémio Príncipe das Astúrias de Investigação em 1996.

Autor de diversos livros científicos sobre cardiologia, o também professor universitário, reuniu os principais conselhos para uma vida saudável num livro intitulado "A ciência da saúde - Conselhos para uma vida sã", publicado em Portugal pela editora Edições Asa. "El círculo de la motivación" e "The heart manual: My scientific advice for eating better, feeling better, and living a stress-free life now" são outras das obras literárias que o cardiologista espanhol assinou.

Texto: Manuela Vasconcelos