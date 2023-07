De acordo com as autoridades locais, na ilha da Sardenha estão previstos hoje 48 graus e na Sicília são esperadas máximas de 43 graus.

Na Grécia, onde muitos moradores foram retirados das áreas costeiras afetadas pela onda de calor, com temperaturas de 44 graus, os bombeiros tentam extinguir os incêndios florestais perto de Atenas.

O incêndio mais violento ocorreu na floresta de Dervenohoria, 50 quilómetros (km) a norte de Atenas, que estava a ser combatido por 140 bombeiros, apoiados por seis aviões e um helicóptero.

Mil e duzentas crianças tiveram de deixar os acampamentos de férias na segunda-feira devido à ameaça dos incêndios e dos ventos fortes perto de Loutraki, cerca de 80 km a oeste de Atenas.

Em Kouvaras, cerca de 50 km a leste da capital grega, outro incêndio deflagrou, estendendo-se até Avavyssos, a 40 km a sudeste de Atenas, na região densamente povoada da Ática. Muitos moradores tiveram que deixar suas casas na segunda-feira.

O sul da Espanha também está a ser atingido pelo calor extremo, que pode chegar a 44.°C na região de Múrcia.

Por causa da onda de calor, foi emitido o alerta vermelho em Aragão (norte), nas Ilhas Baleares (leste) e também na Catalunha (nordeste).

De acordo com a agência meteorológica espanhola, as temperaturas estão 10 a 15 graus acima do normal para a época.

No Chipre, onde as temperaturas devem permanecer acima de 40 graus até quinta-feira, um homem de 90 anos morreu e outros três idosos estão hospitalizados devido a insolação, segundo as autoridades.

Nos Estados Unidos, os serviços meteorológicos registaram uma onda de calor no sul e preveem vários recordes de temperatura. No Vale da Morte, na Califórnia, um dos lugares mais quentes do planeta, o termómetro marcou no domingo 52.°C.

A capital do Arizona, Phoenix, registou na segunda-feira e pelo 18.º dia temperaturas acima de 43.°C.

No Canadá, mais de 10 milhões de hectares já arderam este ano, com 882 incêndios ainda ativos na segunda-feira, incluindo 579 considerados fora de controle, segundo o Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFFC).

Segundo as autoridades locais, dois bombeiros morreram no combate a esses incêndios.

O Japão emitiu igualmente alertas de calor na segunda-feira para 32 das suas 47 províncias, que estão a registar temperaturas próximas da máxima histórica 41,1 graus, alcançada em 2018.

Já a China bateu um recorde no domingo, com 52,2.°C na região árida de Xinjiang (oeste).