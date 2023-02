A Câmara de Odemira, no distrito de Beja, assinou na quarta-feira um protocolo com a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, com o objetivo de garantir habitação para profissionais de saúde que trabalhem no concelho.

O acordo, assinado pelos presidentes da autarquia, Hélder Guerreiro, e da unidade local de saúde, Catarina Filipe, prevê a cedência de dois imóveis municipais para alojar profissionais de saúde "que desempenhem a sua atividade no concelho", revelou a câmara municipal em comunicado enviado hoje à agência Lusa. De acordo com a mesma fonte, os imóveis, localizados na vila de Odemira, são cedidos à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) por cinco anos, "a título gratuito e livres de quaisquer ónus e encargos". A Câmara de Odemira explicou ainda que esta iniciativa "surge a par de outras colaborações" do município na área da saúde, caso dos apoios financeiros para as reabilitações dos edifícios das extensões de saúde de São Martinho das Amoreiras e São Luís, "ambas em fase de conclusão". A autarquia do litoral alentejano vai também apoiar as obras de requalificação da extensão de saúde de Sabóia, a construção de uma nova extensão de saúde em Vila Nova de Milfontes e o novo Serviço de Urgência do Centro de Saúde de Odemira, cujos concursos públicos serão lançados "muito em breve". A ULSLA gere o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém (Setúbal), assim como os centros de saúde situados nos cinco municípios da região.