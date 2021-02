A Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) vai "nascer" num novo edifício que será construído num terreno situado junto ao Recolhimento Ramalho Barahona, indicou à agência Lusa o provedor da SCM de Évora, Francisco Lopes Figueira.

Segundo o responsável, a futura UCCI da instituição envolve um investimento "na ordem dos quatro milhões de euros" e vai ter "capacidade para 42 camas".

Lopes Figueira adiantou que a empreitada arrancou esta semana com a "montagem do estaleiro" da obra e com o início da "movimentação de terras", referindo que os trabalhos têm um prazo de execução de "20 meses".

O projeto conta com apoio de fundos comunitários, através do Programa Operacional Alentejo 2020, com "uma comparticipação de 55%", mas aguarda-se "um eventualmente reforço das verbas de comparticipação", assinalou.

Com 140 utentes, o Recolhimento Ramalho Barahona é o maior dos dois lares da instituição.