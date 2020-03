O primeiro caso diagnosticado em Portugal corresponde a um médico do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, que tinha estado no norte de Itália de férias. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto.

O segundo paciente, de 33 anos, foi contagiado em Valência. Está internado no Hospital de São João, no Porto, e, de acordo com o Jornal de Notícias, trabalha no ramo da construção civil.

Na terça-feira, surgiram mais dois casos, e novamente dois homens, de 49 e 37 anos, ambos contagiados em Portugal, por um dos dois primeiros infetados.

O terceiro caso está internado no Hospital Curry Cabral. De acordo com o jornal O Mirante este homem reside em Alverca e é funcionário da fábrica Dacsa Atlantic, em Coruche. Este caso terá mantido contacto com o segundo infetado a ser confirmado com o vírus em Portugal, e que esteve na unidade de Coruche a efectuar operações numa máquina industrial, depois de ter vindo de Valência, avança o mesmo jornal.

O quarto caso corresponde a um homem de Coimbra que foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto.

Na quarta-feira, mais dois casos: o quinto caso refere-se a um homem de 44 anos, também regressado do norte de Itália onde esteve a frequentar uma masterclass em Bérgamo. Trata-se de um professor da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto (ESMAE). A instituição de ensino decidiu suspender as aulas. Há dezenas de alunos em isolamento social.

O sexto caso é o da primeira mulher infetada em Portugal. Está internada no Curry Cabral, em Lisboa. Tem entre 40 e 49 anos e foi contagiada em Itália.

O sétimo caso, confirmado hoje, é de "um homem de 50 anos que veio de Itália e que está no Centro Hospitalar Universitário de São João". No mesmo hospital está também o oitavo caso: um homem de 49 anos que foi infetado pelo COVID-19 em Portugal.

Todos estão em "situação clínica estável", garante a Direção-Geral de Saúde.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o coronavírus (COVID-19) em Portugal e no mundo.