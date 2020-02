811 mortos

O balanço da epidemia na China continental atingiu, este domingo, 811 mortos, aos quais se acrescenta uma morte em Hong Kong e outra nas Filipinas. Agora, excede o da Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS), que matou 774 pessoas em todo o mundo em 2002-2003.

A epidemia continua a espalhar-se pelo mundo. Mais de 320 casos foram confirmados em cerca de 30 países e territórios. As Comores impõem quarentena num país terceiro a todos os viajantes da China.

Xangai agora exige que os 24 milhões de habitantes usem uma máscara em locais públicos.

"Boas notícias"

Há 37.198 pacientes na China, segundo a Comissão Nacional de Saúde, mas o número de contaminações registadas diariamente na China "está a estabilizar", segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), que regista "um período de estabilidade de quatro dias".

"São boas notícias e podem refletir o impacto das medidas de controlo implementadas", afirmou a agência.

Contudo, ainda é muito cedo para prever se a epidemia diminuirá ou não, diz.

Menos petróleo

A Opep+ recomenda estender uma redução na produção de petróleo até ao final do segundo trimestre.

"A epidemia de coronavírus está a ter um impacto negativo nas atividades económicas, particularmente nos setores do transporte, turismo e indústria, principalmente na China", afirmou o cartel.

Cruzeiro confinado

No Japão, o número de passageiros infectados a bordo do Diamond Princess está a aumentar constantemente, subindo para 64, incluindo uma pessoa em estado grave. Cerca de 3.700 pessoas a bordo continuam enclausuradas nas suas cabines. O país proíbe qualquer navio de cruzeiro com um doente a bordo de atracar.

Em Hong Kong, por outro lado, milhares de passageiros confinados a bordo de um navio de cruzeiro puderam desembarcar após cinco dias de confinamento.

Os 1.800 tripulantes que poderiam ter contraído o vírus durante uma viagem anterior ao Vietname por contacto com três passageiros chineses infectados testaram negativo.