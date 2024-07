Durante o evento, Galaxy Unpacked, em Paris, a Samsung deu a conhecer os seus novos wearables : o Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra.

Os novos wearables são peças centrais para aquela que é a visão da Samsung e da forma como a Galaxy AI pode melhorar a saúde digital, ao produzir informações personalizadas e experiências de bem-estar adaptadas que permitem uma compreensão mais abrangente do estado de saúde do utilizador mesmo através de uma abordagem holística.

Obter informações precisas, detalhadas e avançadas sobre a saúde pessoal é um fator chave neste processo, e as inovações, ao nível de sensores, inseridas pela fabricante sul coreana no Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra ajudam a concretizar esta visão.

O Watch7 vem maximizar o bem-estar diário com treinos personalizados, juntamente com capacidades de monitorização de saúde inteligentes e preventivas, ao passo que o Watch Ultra é o smartwatch mais capaz da Samsung até ao momento e desenvolvido para alcançar outro patamar de performance.

"As mais recentes novidades do nosso portefólio de wearables integram as tecnologias e inovações mais avançadas da Samsung e oferecem a possibilidade ao utilizador de assumir o controlo do seu estado de saúde e bem-estar através de um conjunto de soluções de saúde preventiva", afirmou TM Roh, Presidente e Chefe da Mobile eXperience Business na Samsung Electronics.

"A orientação e os insights oferecidos pelo Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra vão ajudar os utilizadores a transformar dados em insights significativos e a criar uma nova era de experiências de saúde inteligentes", finaliza.

Galaxy Watch7: Compreensão abrangente do bem-estar diário

O Galaxy Watch7 foi concebido para ajudar qualquer pessoa a obter uma compreensão holística de si mesmo. O novo gadget motiva-o a criar dias mais saudáveis com mais formas de potenciar o bem-estar diário.

Através do aparelho, vai poder rastrear com precisão mais de 100 atividades fisicas e construir rotinas ao combinar vários exercícios com a Workout Routine para alcançar os objetivos propostos.

Para além do novo algoritmo avançado de IA para análise do sono, o Galaxy Watch7 oferece a funcionalidade Apneia do Sono autorizada pela FDA , que proporciona uma ferramenta simples e proactiva para verificar potenciais sinais de alterações respiratórias durante o sono.

Receber leituras e alertas em tempo real para ritmos cardíacos anormalmente altos ou baixos com a monitorização Heart Rate , detetar ritmos cardíacos irregulares sugestivos de fibrilação auricular (AFib) com a (Irregular Heart Rhythm Notification) , e obter uma visão mais profunda da saúde do seu coração com a monitorização com recurso a eletrocardiograma (ECG) e da pressão arterial (PA) .

Pela primeira vez, o Galaxy Watch7 permite-lhe rastrear convenientemente produtos finais de glicação avançada (AGEs) diretamente do seu pulso com um AGEs Index .. Fortemente influenciados pela dieta e estilo de vida, os AGEs refletem o seu processo geral de envelhecimento biológico e fornecem uma indicação da saúde metabólica.

Com o icónico design circular da Samsung, o Watch7 permite-lhe combinar o seu estilo pessoal com novas braceletes, incluindo um layout ondulado e detalhes coloridos, juntamente com uma variedade de mostradores.

Galaxy Watch Ultra: Maximizar um pesempenho apaixonado

Com base nas capacidades avançadas de monitorização de saúde do Galaxy Watch7 e no seu poderoso hardware, o Galaxy Watch Ultra – a recente e mais poderosa novidade do portfólio Galaxy Watch – desbloqueia ainda mais experiências avançadas de fitness, para resultados superiores, com inteligência e capacidades de última geração.

Com base no legado do design circular do Galaxy Watch, um novo design de almofada aumenta a proteção e a integridade visual, ao passo que um Dynamic Lug System traz um maior conforto, permitindo-nos ser a melhor versão de nós mesmos em qualquer lugar, a qualquer hora.

As suas características premium, desenvolvidas para uma durabilidade extrema, permitem-nos ultrapassar limites e ir mais além com uma caixa de Titânio Grau 4 e uma resistência à água de 10ATM.

Além disso, o Galaxy Watch Ultra funciona numa maior variedade de altitudes, desde 500 metros abaixo do nível do mar até 9.000 metros de altura, para monitorizar experiências de fitness avançadas, como nadar no oceano ou andar de bicicleta em ambientes extremos.

É possível monitorizar treinos multipercurso para um triatlo, desde natação, ciclismo e corrida, com o novo bloco Multidesportivo. Além disso, o novo Functional Threshold Power (FTP) para ciclismo mede com precisão a potência máxima de ciclismo em apenas quatro minutos.

O Galaxy Watch Ultra oferece também uma zona de Frequência Cardíaca Personalizada avançada, que permite treinar com níveis de intensidade ideais, com base nas capacidades físicas individuais.

Disponibilidade

O Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra estarão disponíveis em pré-venda em mercados selecionados a partir de hoje e de forma global a partir do dia 24 de julho.

Mais qualidade de som e de comunicação nos novosGalaxy Buds3

Construído com base numa variedade de dados estatísticos recolhidos, a série Galaxy Buds3 apresenta um novo design que proporciona um ajuste confortável.

O design premium em forma de lâmina também reflete a identidade icónica dos Galaxy Buds e destina-se a consumidores focados no estilo, com um design elegante e moderno, complementado com Blade Lights .

Este novo design permite uma experiência física mais intuitiva, permitindo controlar o dispositivo simplesmente apertando ou deslizando a haste, oferecendo assim conveniência e estética refinada.

Os Galaxy Buds3 e Buds3 Pro oferecem duas opções de design com finalidades específicas. O Buds3 Pro é do Canal Type, para quem procura um som imersivo, enquanto o Buds3 é do Open Type, para pessoas que preferem usar o dispositivo em várias situações por um longo período.

Para oferecer uma experiência de áudio premium, os Galaxy Buds3 Pro estão equipados com hardware avançado, incluindo altifalantes de duas vias melhorados com tweeter plano para uma produção de som sofisticada e precisa em altas frequências, e Amplificadores Duplos para uma experiência sonora cristalina.

E agora, graças ao áudio de qualidade Ultra High , que suporta uma taxa de amostragem dobrada com o codec SSC, os utilizadores podem ouvir qualquer fonte de áudio de alta resolução tal como foi concebida e desfrutar de cada som com detalhes excecionais.

Este nível de qualidade sonora estende-se também às chamadas telefónicas. Com um modelo pré-treinado baseado em machine learning, a série Buds3 é agora capaz de restaurar a voz original do orador em vários ambientes ruidosos, ao mesmo tempo que proporciona uma chamada rica e natural — semelhante às chamadas de alta qualidade dos smartphones — com a funcionalidade de Chamada Super-Wideband .

Disponibilidade

Os Galaxy Buds3 estarão disponíveis para pré-encomenda a partir de hoje, 10 de julho, com disponibilidade geral a partir de 24 de julho.

A série Galaxy Buds3 oferece um design muito elegante, moderno e confortável disponível em duas cores, Prata e Branco . Os PVPr são de 179,90€ para a versão Buds3 e de 259,90€ para os Buds3 Pro.