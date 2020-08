Ardern também afirmou que novos casos poderiam ser registados e que as autoridades de saúde precisam de confirmar que o foco está sob controlo antes de flexibilizar o confinamento.

Além disso, a primeira-ministra anunciou que mesmo com uma flexibilização das restrições em Auckland, todo o país permanecerá no nível dois. Isto significa que a população deve respeitar as normas de distanciamento físico até pelo menos 6 de setembro.

As máscaras também são obrigatórias nos transportes públicos e aviões.