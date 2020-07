Paralelamente, uma vez “delineado o risco de queda” do idoso, o sistema vai disponibilizar um conjunto de exercícios de prevenção das quedas com base no programa de exercicios Otago, programa de prevenção de quedas "reconhecido mundialmente" pelos profissionais de saúde.

Os dados recolhidos pelo sensor, nomeadamente, sobre o movimento e atividade física do idoso, podem depois ser consultados pelo cuidador e pelos profissionais de saúde da Escola Superior de Enfermagem do Porto, através do portal que vai ser desenvolvido no âmbito do projeto.

À Lusa, Joana Silva afirmou que a solução tecnológica pode vir a ter “muito potencial”, isto porque, além de dar “uma resposta atempada às quedas”, contraria também “alguns perfis de risco elevado”, uma vez que um dos propósitos da solução é aumentar as capacidades funcionais dos idosos através dos exercícios propostos.

A solução desenvolvida vai ser testada em setembro com cerca de 25 idosos do Norte do país que, inicialmente, vão receber o sensor vestível, bem como o ‘tablet’ onde estão calendarizados os exercícios que têm de fazer durante oito semanas.

Num momento inicial, os enfermeiros vão explicar aos utilizadores como usar a aplicação e periodicamente ao longo dos testes pilotos fazer visitas e acompanhar remotamente os idosos.

Com um financiamento de 75 mil euros, o projeto FRADE é um dos três projetos de saúde “inovadores e promissores” da Universidade do Porto distinguidos pelo programa EIT Health InnoStars.