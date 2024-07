Fortalece as articulações e os ligamentos

A diminuição da densidade óssea é comum nos mais idosos, mas as complicações mais graves, como a osteoporose, podem ser retardadas e mesmo evitadas com os exercícios corretos. Os exercícios de suporte de peso, como a marcha e o badminton, são ótimas formas de fortalecer as articulações e os ligamentos e os exercícios de resistência podem também melhorar a densidade óssea.

Reduz o risco de doenças cardiovasculares

Segundo a British Heart Foundation, o exercício físico ajuda a reduzir até 35% o risco de doenças cardiovasculares, permitindo controlar a tensão arterial e a mantê-la dentro de níveis saudáveis, a aumentar os níveis de colesterol bom e reduzir o colesterol mau e a controlar os níveis de glucose no sangue, reduzindo o risco de diabetes tipo 2.

Reduz o risco de quedas

À medida que se envelhece, o equilíbrio, a coordenação e a força muscular podem não ser tão bons como eram no passado. Melhorar o equilíbrio juntamente com a força muscular é uma forma de ganhar estabilidade, agilidade e confiança nos movimentos, reduzindo assim o risco de quedas e potenciais lesões. Recomenda-se a prática de exercícios de equilíbrio, como yoga, dois ou três dias por semana.

Mente Sã, corpo wão

Os benefícios do exercício vão muito além do físico. Estes ajudam a reduzir a ansiedade e a depressão, mantendo a pessoa ativa em ambientes sociais. Estudos demonstram ainda que pode ajudar a combater a doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, ao desempenhar um papel na melhoria do raciocínio.

Manter-se ativo a fazer algo que gosta

Muitas pessoas têm a impressão de que, quando atingem os anos dourados, não há nada para fazer além de exercícios na cadeira, mas isso não podia estar mais longe da verdade. Pense num hobbie que adorava fazer, seja ele correr, dançar, jogar ténis, e não há razão para que a idade o impeça de o continuar a praticar. Ir ao ginásio é uma excelente forma de continuar a praticar esses hobbies em segurança, ajudando a manter a saúde física e psicológica e, aliado a isto, de conhecer novos amigos, reduzindo a sensação de solidão que muitos idosos sentem.