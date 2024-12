A Couto, uma marca centenária que há décadas cuida dos sorrisos dos portugueses, une esforços com a PSOPortugal – Associação Portuguesa da Psoríase – para apoiar pessoas com psoríase e as suas famílias. Até ao dia 31 de dezembro deste ano, 10% das vendas online e na loja física de qualquer pasta dentífrica Couto serão doadas à associação, contribuindo para o seu plano de atividades, centrado na literacia em saúde e no acesso a cuidados e tratamentos.

“A psoríase é uma doença crónica, inflamatória, autoimune e sistémica, que se manifesta principalmente na pele e que afecta entre 2% e 4% da população mundial, incluindo cerca de 440 mil pessoas em Portugal. Não é contagiosa, mas pode ter um impacto profundo na autoestima e na qualidade de vida dos doentes”, explica Jaime Melancia, Presidente da PSOPortugal.

Com esta parceria, cada tubo de pasta dentífrica não só continua a cuidar de sorrisos como também apoia a luta contra o impacto social e psicológico da psoríase.