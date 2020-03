A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Roque Gameiro, na Amadora, confirmou à TSF o caso de infeção de uma professora com o novo coronavírus. A unidade de ensino já ativou um plano de contingência.

Trata-se da mulher que foi hospitalizada, esta quarta-feira, no hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Esta mulher - na casa dos 40 a 49 anos - esteve na região da Lombardia, Itália, e desde que regressou tem estado a dar aulas. Nos últimos dias manifestou sintomas gripais e acabou por ser diagnosticada com o novo coronavírus.

A sua "situação é estável", segundo o boletim epidemiológico da Direção-geral da Saúde (DGS).

Alunos em isolamento

Fonte da escola adiantou à referida rádio que a direção da escola e as autoridades de saúde - médicos de Saúde Pública - estiveram reunidas, esta manhã, com os pais e encarregados de educação, tendo determinado que os alunos do 7.º ano irão ficar em casa em isolamento.

Os restantes alunos da escola vão continuar a ter aulas.

À RTP, a diretora-geral da Saúde confirmou à RTP que há "cinco turmas" em isolamento. Segundo a responsável, "os delegados de saúde estiveram na escola (esta manhã) para fazer, juntamente com a escola e com a comunidade educativa, a avaliação do risco", tendo optado por decretar o isolamento daqueles anos.

O COVID-19 é uma doença provocada por um novo coronavírus, que surgiu em Wuhan, na China, no final do ano passado.

A doença pode causar infeções respiratórias, como pneumonia, e provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 94 mil pessoas em 80 países, incluindo seis em Portugal.

Itália é o país mais afetado na Europa e o país anunciou hoje que todas as escolas e universidades encerram a partir de quinta-feira e até 15 de março como medida de precaução face à epidemia de COVID-19, que já provocou mais de 100 mortos no país.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".