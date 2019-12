“Cerca de 42% dos 59 óbitos por intoxicação alcoólica apresentaram resultados positivos só para o álcool e em 46% dos casos foram detetados álcool e medicamentos, em particular benzodiazepinas”, refere um dos relatórios, fruto do trabalho do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

Os documentos indicam que, nos registos específicos do Instituo Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, no ano passado, dos 1.087 óbitos positivos para o álcool e com informação sobre a causa de morte, 37% foram atribuídos a acidente, 37% a morte natural, 13% a suicídio e 5% a intoxicação alcoólica.

Das 172 vítimas mortais de acidentes de viação que estavam sob a influência do álcool (TAS ≥ 0,5g/l), cerca de 75% eram condutores, 22% peões e 3% passageiros. Três em cada quatro vítimas tinham um teor de álcool no sangue igual ou superior a 1,2g/l.

Em 2015 tinha-se invertido a tendência de descida contínua do número de vítimas mortais de acidentes de viação sob influência do álcool, sendo o valor de 2018 o mais elevado dos últimos cinco anos (+1% face a 2017 e +23% em relação a 2014), “apesar dos números neste quinquénio terem sido inferiores aos do anterior”, sublinham os documentos.