O acidente da cantora Claudisabel foi um dos assuntos comentados na rubrica 'Análise Criminal', do programa 'Casa Feliz', no passado dia 9 de dezembro.

As notícias dessa data davam conta que o condutor condenado com uma pena suspensa não tinha pedido desculpas aos familiares da vítima, tópico esse abordado pelos comentadores do programa da SIC.

No emissão desta segunda-feira, 16 de dezembro, João Baião leu o 'direito de resposta' do condenado, Marco António do Nascimento Almeida, que sentiu necessidade de esclarecer os factos.

"Declaro que, contrariamente ao que foi transmitido no programa de 9 de dezembro de 2024, sempre me penitenciei pela dor dos pais da Claudisabel, o que transmiti durante o julgamento quando me foi dada a oportunidade. Gostaria de o ter feito de forma direta, o que não me foi possibilitado dado a mãe da cantora ter exigido o meu afastamento da sala de audiências por não pretender ver-me. Assim, não tive oportunidade de expressar o meu lamento pelo acidente e pelas suas consequências, o que anteriormente não efetuei pois não estava em condições psicológicas para o fazer."

Marco Almeida, de 50 anos, foi condenado a pena suspensa por três anos, por um crime de homicídio por negligência e um crime de condução em estado de embriaguez.

Claudisabel, de 46 anos, morreu na colisão entre dois carros ocorrida no dia 19 de dezembro de 2022, junto a Alcácer do Sal.

