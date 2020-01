O refrão do hino “Qilai, Qilai, Qilai!” (“Levanta-te, Levanta-te, Levanta-te!”) ecoou entre os arranha-céus da cidade onde vivem 11 milhões de habitantes, mas cujas ruas têm estado desertas e praticamente silenciosas uma vez que se procura evitar o contacto com outras pessoas que possam estar infetadas.

Outros gritaram “Wuhan, luta!” numa espécie de incitamento à união em espírito numa altura em que mais de 50 milhões de pessoas em Wuhan e cidades próximas estão de quarentena, obrigadas a manterem-se de quarentena e sob medidas de controlo de doenças.

O novo coronovírus, cujos primeiros sintomas são parecidos com os de uma gripe, foi inicialmente detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

O vírus já provocou a morte de pelo menos 106 pessoas na China e infetou mais de 4.000.

As autoridades de Pequim confirmaram a primeira morte na capital chinesa de uma pessoa infetada pelo novo coronavírus (2019-nCoV), um homem de 50 anos que esteve na cidade de Wuhan, em 08 de janeiro.