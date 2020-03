Em média, as unidades de saúde analisadas têm cinco dos nove elementos avaliados.

As unidades de saúde da província de Inhambane (75%), Manica (75%) e Maputo cidade (73%) apresentam as maiores médias de disponibilidade de elementos necessários para o controlo de infeções.

As unidades de saúde de Niassa (53%) e Nampula (58%) apresentam as médias mais baixas de disponibilidade de elementos para controlo de infeções, estando abaixo da média nacional.

A disponibilidade média de medicamentos era de 55% no dia da realização do inquérito, o que significa que as unidades de saúde tinham em média oito medicamentos dos 15 avaliados.

As províncias de Cabo Delgado (59%), Tete, Manica e Gaza (58%) apresentam unidades de saúde com as maiores médias de disponibilidade de medicamentos.

Mais de três quartos (94%) das unidades sanitárias visitadas oferecem serviços de planeamento familiar, 90% tinham pílulas contracetivas combinadas e menos de metade (48%) tinham pílulas contracetivas de emergência.

O preservativo masculino é o terceiro método mais disponível nas unidades de saúde, sendo a vasectomia e laqueação os serviços com menor disponibilidade.