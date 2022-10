“Nós recebemos um relatório preliminar que exige uma visita cuidadosa a cada instituição, um diálogo com os profissionais, um diálogo com as instituições, desde logo com a Ordem dos Médicos. Estamos num trabalho preliminar e daqui a alguns meses anunciaremos as nossas decisões”, disse o ministro a jornalistas em Braga em declarações à margem do 13.º Encontro Nacional das Unidades de Saúde Familiar.

Manuel Pizarro adiantou que antes das decisões há ainda um caminho a percorrer, como visitas às instituições e diálogo com os profissionais e sublinhou que as decisões terão de ter “toda a sustentação técnica”.

“Quero estar certo de que as decisões que venha a tomar tenham toda a sustentação técnica e não tomarei nenhuma decisão sem que isso aconteça”, disse ainda.

Manuel Pizarro reiterou que o seu foco é garantir previsibilidade ao funcionamento do sistema de saúde materno-infantil.

“Eu não estou nada concentrado no encerramento de maternidades, estou concentrado em antecipar os problemas e em garantir a previsibilidade do funcionamento do sistema e garantir, sobretudo, que o sistema de saúde materno-infantil continua a funcionar bem como funcionou até aqui”, acrescentou.

O ministro da Saúde manifestou-se ainda convicto de que “as populações estão absolutamente tranquilas” em relação a este assunto.