Relação Público-Social-Privado: 1. Cooperação com o setor social e privado: A importância do setor social e privado requer uma estratégia transparente e detalhada de cooperação, tirando partido das circunstâncias em que essa cooperação é vantajosa para as pessoas, a curto, médio e longo prazo. 2. Perguntas de resposta indispensável: (a) Existe um sistema português de saúde e uma instituição chamada “Serviço Nacional de Saúde”, mas o que é um “Sistema Nacional de Saúde” ou um “Sistema Português de Saúde”? (b) Quais as razões para substituir “Unidades Locais de Saúde” por “Sistemas Locais de Saúde” com componentes públicas, sociais e privadas”? (c) Sendo o SNS uma instituição, com valores éticos (solidariedade) e afetivos (pertença) faz sentido tratá-lo como um conjunto de recursos concessionáveis? (e) Se as reformas do SNS há muito esboçadas e iniciadas – unidades funcionais autónomas, contratualizadas e remuneradas pelo desempenho, atraentes para as pessoas e os profissionais de saúde – forem finalmente consolidadas por um Plano Plurianual de Desenvolvimento, enquadrando uma estratégia de cooperação com o setor social e privado, porque pensar em soluções incertas, complexas e controversas, inviáveis sem um Estado Inteligente, que, a existir, pode gerir bem serviços públicos de saúde?