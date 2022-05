Reconhecendo o papel fundamental dos enfermeiros para a melhoria dos cuidados de saúde prestados à população e concretizando o programa do Governo, que assume o compromisso de “Valorizar as carreiras dos enfermeiros, designadamente através da reposição dos pontos perdidos aquando da entrada na nova carreira de enfermagem”, assim como no Relatório que acompanha a Proposta de Lei do Orçamento do Estado 2022, o Ministério da Saúde propôs hoje apresentar um protocolo negocial, calendarizado, que tem por âmbito central o tema da reposição de pontos, definido como prioritário para o ano em curso.

O Ministério da Saúde compromete-se a manter um canal negocial aberto e permanente, em função das prioridades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo desde já ficado agendada a próxima reunião para a última semana de maio.