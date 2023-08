Um bom mergulho não tem de ser um mergulho espetacular do ponto de vista pessoal, concorda?

Efetivamente, um mergulho não tem de ser espetacular do ponto de vista da acrobacia, tem de ser realizado em segurança. No entanto, quando estamos em grupo e com amigos, em períodos de lazer, há certamente algum grau de exibicionismo ou até competição que será inerente à nossa própria vida social. Por este motivo, e tendo em conta a gravidade de uma potencial lesão associada ao mergulho, todas as campanhas e alertas sobre esta temática devem ser estimuladas.

Acha que as redes sociais e a pressão de fazer boa figura pode ter uma fatura elevada?

As redes sociais funcionam como um palco com uma plateia potencialmente interminável. Nesse palco assistimos diariamente a vídeos de atividades radicais, com uma dose de risco significativo, mas que no fundo é o ingrediente necessário para o sucesso das visualizações. Em muitas atividades radicais, e o mergulho em pontes e penhascos é um desses exemplos, a atividade é realizada por profissionais com equipas de apoio e com o risco de alguma forma controlado, o problema surge quando a população geral e de forma amadora tenta replicar uma atividade deste tipo. Nestas situações, o perigo é efetivamente significativo e a fatura potencialmente muito elevada.

Mergulhar de cabeça é sempre desaconselhado em locais que não conhecemos muito bem

Que cautelas se deve ter quando se vai a banhos?

Existem alguns conselhos/sinais de alerta que nunca é demais relembrar:

Evitar mergulhar em locais não apropriados, como zonas rochosas, margens de lagos ou rios. Mesmo habituado a mergulhar nestes locais, devemos estar conscientes de que, com o passar do inverno, há alteração do leito subaquático (pedras, destroços de árvores) e nesse sentido devemos verificar sempre a profundidade e a superfície antes de mergulhar.

A profundidade é muito importante e uma boa profundidade situa-se genericamente no dobro da nossa altura. No entanto, não é o único aspeto com o qual nos devemos preocupar, muitas lesões são causadas com o impacto nas laterais da piscina.

Evitar o consumo de álcool/drogas quando for nadar ou mergulhar

Quando é que mergulhar de cabeça é totalmente desaconselhado?

Mergulhar de cabeça é sempre desaconselhado em locais que não conhecemos muito bem. First feet (primeiro com os pés) e só depois de conhecer o local, a profundidade e a própria topografia, pode ser realizado um mergulho de cabeça com segurança.

O que fazer em caso de acidente? Suspeita de traumatismo?

É importante que estas atividades sejam realizadas em grupo. Em caso de acidente os elementos do grupo são os primeiros a prestar socorro. No caso de acidentes de mergulho com lesões vertebro medulares, a vítima potencialmente perde toda a sua capacidade de se mobilizar e nesse sentido deve ser retirada da água imediatamente devido ao risco de afogamento. Logo que a vítima esteja em segurança na margem, devem ser acionados os mecanismos de socorro pré-hospitalar.

Como se deve tirar a pessoa da água?

O primeiro passo deverá ser sempre avaliar as condições de segurança do local, quer para a vítima, quer para quem vai socorrer. Devemos procurar remover a vítima com o pescoço e tronco alinhados, sem mobilizações bruscas desta região. Logo que a vítima esteja em segurança na margem, devemos assegurar que mantém a cabeça e tronco alinhados com algum apoio lateral da cabeça e pescoço de forma a evitar rotações e aguardar pelos meios de socorro. Mobilizações intempestivas da região cervical podem agravar as lesões já existentes.