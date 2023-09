Para muitos portugueses, os festivais de verão são um dos auges da estação e há quem conte os dias para assistir ao tal concerto pelo qual esperou o ano inteiro, poder festejar com os amigos e criar memórias para recordar por muitos anos.

Contudo, sem os devidos cuidados, o clima de festa e convívio poderá converter-se em momentos ou comportamentos que podem ser prejudiciais para a saúde. O calor pode tornar-se insuportável, os pés podem não estar preparados para acompanhar a vontade e, de repente, as memórias tanto ambicionadas tornam-se em momentos negativos, por não ter sido possível aproveitar o festival ao máximo.

Assim, partilho algumas dicas para ter a melhor experiência nos festivais, com segurança e bem-estar:

1. Proteja-se do calor

O verão é sinónimo de temperaturas altas e ao ar livre temos sempre de ter cuidado com a radiação ultravioleta e as possíveis consequências da insolação, que podem ir das dores de cabeça, à sensação de boca seca, vómitos e face vermelha. Assim, deve utilizar chapéu, colocar protetor solar, procurar sombras (caso existam), e hidratar-se, bebendo muito água, ou então ingerindo bebidas sem adição de açúcar e álcool.

2. Escolha bem a indumentária

Os festivais são sinónimo de muitos passos dados, e muitas vezes em terrenos acidentados, o que faz com que a roupa e o calçado devam ser pensados para garantir o maior conforto possível. A roupa deve ser arejada e prática e o calçado deve ser confortável para prevenir que fique com cortes ou feridas nos pés.

3. Prepare-se para o ar livre

Com o entusiasmo da ida ao festival, pode acabar por esquecer-se de cuidar de alguns problemas que já fazem parte do seu dia a dia, como as alergias. Caso as tenha, tome a sua medicação habitual e/ou leve-a consigo. Trazer também repelente pode ser útil para garantir que está prevenido em caso de picada de insetos.

4. Tenha cuidado com os excessos

O convívio com os amigos e a energia dos concertos pode levar a consumir mais álcool do que o habitual, o que, posteriormente, pode acabar por estragar a experiência. Para que tal não aconteça, o melhor é conhecer os próprios limites e consumir de forma consciente.

5. Saiba quando e onde pedir ajuda

Por mais que seja um sítio seguro e de diversão, a verdade é que podem acontecer vários acidentes durante um festival. Desde o consumo excessivo de álcool, a uma queda, são vários os cenários que podem tornar necessário recorrer a apoio médico. O melhor é sempre estar a par do serviço médico do festival e ter o seu contacto para estar preparado para uma possível emergência.

Com estes conselhos em prática, poderá usufruir do festival ao máximo, sem nunca descurar a sua segurança, saúde e bem-estar, porque para criar boas memórias não precisa de correr riscos.

Um artigo de Sofia Lourenço, médica coordenadora da Unidade de Atendimento Urgente de adultos do Hospital Lusíadas Lisboa.