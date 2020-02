A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Jornal Público. "A realidade de um médico preso a um hospital de forma quase monástica e a prejudicar a sua vida pessoal e a sua saúde está ultrapassada", assegura o novo presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM).

Noel Carrilho, cirurgião no Hospital de Viseu, defende ao referido jornal (conteúdo pago) que os médicos devem ter um salário "ao nível dos magistrados e dos professores catedráticos".

Noel Carrilho é o presidente da FNAM desde novembro de 2019 e em entrevista ao Público refere ainda que o Ministério da Saúde deve reforçar a luta contra as agressões contra profissionais de saúde no SNS.

Segundo anunciou o Ministério da Saúde, no final de janeiro, a violência contra profissionais de saúde irá ser considerada um crime de investigação prioritária através da próxima proposta de lei de política criminal.

Em fevereiro, a Federação Nacional dos Médicos considerou insuficiente o reforço previsto para o Serviço Nacional de Saúde no Orçamento do Estado para 2020 e lamentou que se tenha perdido "mais uma oportunidade" de reverter o caminho de desinvestimento no SNS.

"Tendo sido aprovado o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) manifesta que considera insuficiente o reforço previsto para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e muito pouco claras as medidas de valorização dos seus recursos humanos, nomeadamente do trabalho médico", referiu em comunicado.