O presidente norte-americano Joe Biden usa um aparelho CPAP, revelou o vice-porta-voz da Presidência, Andrew Bates. O dispositivo, que também pode ser usado para prevenir o ronco, possui elásticos e serve para mitigar os sintomas da apneia do sono.

Esta é uma perturbação respiratória que ocorre durante o sono e consiste na cessação do fluxo respiratório, durante mais de 10 segundos e mais de cinco vezes por hora. A sua principal consequência é a alteração do padrão do sono, uma vez que incapacita que se atinja um sono profundo e, assim, um bom repouso. A apneia pode estar diretamente relacionada com a incorreta posição dos maxilares que, desta forma, dificulta a circulação do ar sem interrupções e a postura durante o sono.

Uma máquina CPAP é um termo geral frequentemente usado para descrever várias máquinas que tratam a apneia do sono. Essas máquinas fornecem ar através de um tubo e uma máscara para manter as vias aéreas abertas durante o sono.

O presidente "divulgou o seu histórico de apneia do sono em diversos relatórios médicos" desde 2008, lembrou Bates. "Ontem à noite, ele usou um aparelho CPAP, o que é comum entre pessoas com este histórico".

Biden, de 80 anos, é o presidente mais velho que os Estados Unidos já tiveram. Se ele for reeleito em 2024, terminará o seu segundo mandato com 86 anos.

créditos: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A apneia (também conhecida como Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono - SAOS) é considerada como um distúrbio do sono, a par, por exemplo, com as insónias, o sonambulismo, o bruxismo ou o síndrome das pernas inquietas.

Esta patologia consiste na interrupção da respiração por períodos superiores a 10 segundos, originando o despertar da pessoa, interrompendo desta forma o ciclo natural do sono e pode ocorrer muitas vezes por cada hora de sono.

Por ser um fenómeno que acontece quando estamos a dormir, é quase sempre o companheiro/a a testemunhar estes episódios. Normalmente, estes são os principais sintomas: