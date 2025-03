Para muitos portugueses, um sono não reparador é uma realidade, especialmente para aqueles que sofrem de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). A SAOS traduz-se por episódios repetidos de obstrução total ou parcial da via aérea durante o sono (apneias ou hipopneias), com consequente fragmentação do sono. É um dos distúrbios de sono mais prevalentes com valores que podem rondam os 10-40% na população geral, valores muito dependentes da metodologia usada.

Em Portugal não temos ainda estudos populacionais para saber a prevalência da doença. Os estudos que foram desenvolvidos sugerem ainda um subdiagnóstico da doença no nosso país.

São vários os factores de risco associados à doença, como álcool, tabaco, alterações anatómicas craneofaciais, idade acima dos 45 anos e medicação sedativa. A obesidade é o grande factor de risco da SAOS e por isso a maior causa do aumento da prevalência da doença.

Os sintomas podem ser divididos em sintomas noturnos e sintomas diurnos. A roncopatia, sensação de sufocação noturna e apneias presenciadas pelo companheiro/a do doente são o tríade de queixas noturnas mais frequentes, sendo por isso os familiares mais próximos os primeiros a alertar para a doença. Outras queixas referidas são os despertares noturnos e sonhos vividos. As queixas diurnas mais frequentes são o acordar cansado de manhã, irritabilidade, flutuações do humor, problemas de memorização e sonolência diurna excessiva com o consequente impacto a nível laboral e de acidentes de viação.

A apneia de sono representa um fator de risco independente de problemas cardiovasculares importantes como a hipertensão arterial, arritmias, doença coronária e acidentes vasculares cerebrais.

O diagnóstico é feito com recurso a uma polissonografia (um estudo do sono), que pode ser realizado em regime hospitalar ou em casa, dependendo do caso clínico.

Os tratamentos envolvem várias modalidades conforme a gravidade e as características individuais do paciente, e cujo objetivo é manter a patência da via aérea durante o sono. As opções incluem:

A perda de peso, em pacientes com excesso peso e obesidade, deve ser encorajado;

Tratamento com Pressão Positiva na Via Aérea (CPAP) é o tratamento recomendada de primeira linha para o SAOS moderado-grave. O CPAP é um dispositivo que utiliza uma máscara ou almofada nasal conectada a uma máquina que fornece ar a uma pressão constante para manter as vias aéreas abertas enquanto o paciente dorme. É um tratamento eficaz no controle sintomático, nomeadamente na sonolência diurna excessiva. Estudos mostram também o benefício do controlo da hipertensão arterial. A adesão ao tratamento é fundamental.

Dispositivos de avanço mandibular podem ser recomendados em casos selecionados de doentes com SAOS ligeiro, ou SAOS moderado ou grave que não se adaptem ao tratamento CPAP.

Intervenções cirúrgicas, como cirurgia de avanço maxilomandibular, podem ser propostos em casos selecionados de alterações craneofaciais passíveis de correção.

Medidas gerais: evitar o consumo de álcool e sedativos, evicção tabágica, e promover sono adequado são medidas complementares recomendadas.

O síndrome de apneia obstrutiva de sono, quer pela sua prevalência quer pelas suas consequências cognitivas e cardiovasculares, deve ser encarada como um problema de saúde pública. O índice de suspeição deve ser elevado com encaminhamento dos doentes suspeitos para uma consulta de medicina do sono. É importante por isso a consciencialização para os distúrbios de sono, nomeadamente a SAOS, quer na população geral mas também de todas as especialidades médicas para um diagnóstico e tratamento atempado, e desse modo melhorarmos a qualidade de vida do doente.

Um artigo de Daniela Ferreira, Pneumologista e Presidente da Associação Portuguesa do Sono.