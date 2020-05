No estudo, a que Agência Lusa teve hoje acesso, os autores sublinham que os dados deixam “a descoberto vulnerabilidades socioeconómicas profundas, que têm tornado extremamente penoso o cumprimento das medidas restritivas do estado de emergência, no âmbito das medidas de combate a Covid-19″.

De acordo com os dados recolhidos, mais de um terço de uma população total de 30 milhões sofreu situações de extrema pobreza, nos 12 meses anteriores ao estudo, ficando “muitas vezes” ou “sempre” privados de bens essenciais, incluindo salários ou outras formas de rendimentos.

O documento realça que Angola está a viver um longo período de estado de emergência, com isolamento social, desde o final de março, para combater a propagação da pandemia e embora pareça haver um amplo acordo entre os decisores políticos e os cidadãos sobre a necessidade de se implementar estas medidas, o Governo e seus parceiros de desenvolvimento devem executar estratégias que possibilitem mitigar o impacto do cumprimento do confinamento pelas famílias mais carenciadas.

“Mais de um terço (35%) dos angolanos viveu em situação de “extrema pobreza” durante o ano anterior à pesquisa, o que significa que eles sofreram frequentemente com a escassez de alimentos, água potável, assistência médica e medicamentosa, combustível para cozinhar e de salário ou outros rendimentos”, aponta o estudo.