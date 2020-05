Os trabalhadores não residentes têm de “ter domicílio na Cidade de Zhuhai ou ser titular de cartão de residência da Cidade de Zhuhai; Ser portador de certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico ou de certificado de coleta de amostra para o teste de ácido nucleico que se reporte aos últimos sete dias, emitido por instituições qualificadas, reconhecidas pela autoridade sanitária ou pela Cidade de Zhuhai; O Código de Saúde de Macau exibido ser verde”, indicou em despacho, o chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

A medida entra em vigor a partir das 06:00 de segunda-feira.

Durante a conferência de imprensa diária de hoje sobre a situação da covid-19, as autoridades de Macau apontaram que “passo a passo” podem alargar estas medidas aos restantes trabalhadores não-residentes e até mesmo aos turistas, “para o mais rápido possível [Macau] voltar ao normal”.

Na mesma conferência, as autoridades de saúde do território indicaram ainda que Macau cumpre hoje 31 dias sem novos casos confirmados da covid-19 e do total de 45 infetados desde que o surto começou apenas cinco continuam em tratamento.

A partir de janeiro, Macau registou uma primeira vaga de dez casos. Depois de 40 dias sem identificar novos contágios, o território detetou a partir de 15 de março mais 35, todos eles importados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 271 mil mortos e infetou quase 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.