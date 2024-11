Sofia de Castro Fernandes, fundadora de um dos blogues mais populares e partilhados nas redes digitais em Portugal, o @asnove, será a apresentadora do evento que vai contar com uma mesa redonda com a participação da Chef Marlene Vieira, Mónica Soares, cofundadora da Chumeco e fundadora da Black Talks e Elena Duran, fundadora e CEO da 55+ e moderação de Joana Martins, executive producer no Ikea.

O evento contará ainda com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Igualdade, Carla Mouro, e da Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, responsável pelo pelouro da Economia e Inovação, bem como pela StartUp Lisboa, Joana Oliveira Costa.

O evento tem em agenda, igualmente, uma Formação direcionada para a Inovação de Negócios através do Design Thinking, a cargo de Daniela Marzavan, fundadora da Change Darer e oradora convidada em inúmeras universidades nos quatro cantos do planeta.

A Conferência 'Bora Mulheres", da Coca Cola em Portugal e implementado pelo Impact Hub Lisbon, proporciona um espaço para partilha de experiências e espera dar uma oportunidade para construir uma rede de contacto dentro do ecossistema empreendedor português. Este encontro insere-se, também, na celebração do Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, que se celebra a 19 de novembro.

Como participar?

A Conferência 'Bora Mulheres é gratuita, com as vagas limitadas. É ainda possível inscrever-se para assistir presencialmente ao evento. Pode também participar através do formato online, via Zoom, com a possibilidade de acompanhar todas as sessões em tempo real. As inscrições podem ser efetuadas através do site oficial.

Acessibilidade

O evento contará com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, tanto na versão presencial, quanto online. O espaço da Ordem dos Contabilistas dispõe, igualmente, de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida.