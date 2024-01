O novo hospital privado será criado de raiz e ficará situado no Campera Outlet Shopping, no Carregado, concelho de Alenquer, distrito de Lisboa, fazendo parte do plano estratégico de expansão da Lusíadas Saúde a nível nacional, segundo um comunicado.

A unidade hospitalar terá cerca de 4.000 metros quadrados, com 30 gabinetes de consulta, duas salas de bloco operatório, uma sala de gastroenterologia, uma área de imagiologia e um serviço de atendimento permanente.

“O Hospital Lusíadas Campera representa uma importante aposta do Grupo Lusíadas Saúde num concelho com uma oferta de saúde ainda com um elevado potencial de desenvolvimento”, afirma Vasco Antunes Pereira, presidente executivo (CEO) da Lusíadas Saúde, citado na nota.

De acordo com o comunicado, a estratégia de expansão do grupo passa pela abertura de unidades em novas localizações geográficas, assim como o reforço da resposta das unidades já existentes.

A Lusíadas Saúde já anunciou investimentos em Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro) e Paços de Ferreira (distrito do Porto), bem como a abertura, em breve, do Hospital Lusíadas Vilamoura, no Algarve, a aquisição do Hospital Monsanto, em Alfragide (Lisboa), e a aquisição das Clínicas Dr. Well’s.