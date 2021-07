«Quando a criança é admitida no IPO e é confirmado um diagnóstico de doença oncológica, o médico irá conversar convosco acerca da doença e do plano de tratamento. O nosso objetivo é ajudar-vos a entender quem somos, o que fazemos e como, todos juntos, podemos colaborar para melhorar a qualidade dos cuidados prestados a cada criança e família.» Assim começa o «Livro da Família da Criança com Cancro», que foi apresentado na passada sexta-feira, dia 2 de julho, no parque infantil do Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO Lisboa).

Além de profissionais do IPO Lisboa, nomeadamente do Serviço de Pediatria (SP), estiveram presentes a ilustradora, Anabela Mota, e Cristina Potier, diretora-geral da Fundação Rui Osório de Castro (FROC), que apoiou este projeto.

João Oliveira, presidente do Conselho de Administração do IPO Lisboa, e Sandra Gaspar, vogal executiva, também marcaram presença na breve cerimónia de lançamento do «Livro da Família da Criança com Cancro»; uma segunda edição, revista, atualizada e com novas ilustrações.

A primeira a falar foi Filomena Pereira, diretora do SP: «Mais do que um guia de acolhimento da pediatria, este livro é um suporte à comunicação entre as famílias e os profissionais.»

Seguiu-se Márcia Santos, mãe de uma adolescente de 15 anos atualmente em tratamento no IPO, para quem este livro é um apoio imprescindível: «A informação dada pela médica assistente e pelos profissionais de saúde que nos acompanham é, sem dúvida, essencial. No entanto, no contexto desta doença muitas palavras são perdidas e aí é fundamental ter este livro sempre à mão. Orienta-nos, tranquiliza-nos. Também é ao livro que recorremos sempre que surge algum efeito secundário ou precisamos de nos informar sobre um procedimento que a nossa filha vai realizar.»

Apresentação «Livro da Família da Criança com Cancro» - Serviço Pediatria do IPO Lisboa

Anabela Mota também falou do enorme desafio que foi a ilustração: «O livro fala de assuntos difíceis e da nossa fragilidade. Tentei que as ilustrações refletissem os temas tratados, mas fossem luminosas. Desejo que possam irradiar alguma paz e algum sorriso num espaço e num tempo que são certamente de dor e ansiedade.»

A diretora-geral da FROC, Cristina Potier, lembrou que ninguém está preparado para ser confrontado com o diagnóstico de cancro de um filho: «Muitos dos testemunhos que nos chegam é que depois de lhes ser dito que o filho está doente, pouco ou nada é retido. É preciso tempo para assimilar. Quando chegam a casa é que surgem as dúvidas. Este guia quer ser um apoio, uma base séria e credível para todo este processo, pois um dos grandes focos do trabalho da FROC é precisamente a informação de pais e crianças sobre questões relacionadas com o cancro infantil.»

Ana Lacerda, a pediatra do IPO que editou o «Livro da Família da Criança com Cancro», agradeceu o envolvimento de todos os que colaboraram e reforçou a importância da informação: «É essencial para o sucesso do trabalho de equipa de que a criança com cancro necessita. E quando falo em equipa, refiro-me aos profissionais e à família. Além de responder a uma necessidade dos pais, das crianças e adolescentes, a partilha de informação clara e acessível leva à redução do stress e da ansiedade.»

Apresentação «Livro da Família da Criança com Cancro» - Serviço Pediatria do IPO Lisboa

Com este livro desejamos «contribuir para a literacia em saúde e capacitação dos cuidadores, aumentando assim a confiança, essencial ao trabalho de equipa», conclui Ana Lacerda.

No «Livro da Família da Criança com Cancro» pais e filhos encontram a informação que necessitam sobre o SP do IPO Lisboa, a casa onde são acompanhados e cuidados durante muitos anos, após o diagnóstico da doença. A organização da pediatria e dos cuidados; regras do internamento e do hospital de dia pediátrico; exames, tratamentos e efeitos secundários da doença e das terapêuticas; indicações nutricionais; situações de urgência; cuidados paliativos pediátricos e outra informação útil e necessária para ajudar a superar um período duro e que toca toda a família.

O livro é oferecido à família das crianças em tratamento no IPO Lisboa.