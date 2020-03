Em comunicado, a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) refere que a reunião foi pedida aos presidentes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) com “o intuito de definir estratégias e meios na resposta a uma eventual situação de emergência, quando são conhecidos os primeiros casos em Portugal do novo coronavírus”.

Segundo a LBP, este pedido surge após a reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, que decorreu na terça-feira à noite na sede da ANEPC, e na qual foi decidido ativar este organismo em permanência para fazer face ao novo coronavírus, que causa a doença Covid-19.

“Fomos ontem [terça-feira] à reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil e os bombeiros estavam à espera que fossem definidas orientações, mas não foi adiantado nada em relação ao papel dos bombeiros, no momento em que seja necessária uma intervenção”, disse à Lusa o presidente da LBP.

Jaime Marta Soares avançou que os bombeiros ainda “não receberam informações específicas”, existindo “uma indefinição” sobre a participação dos bombeiros na resposta a eventuais emergências relacionadas com o novo coronavírus.

Em comunicado, a LBP refere que os bombeiros asseguram 98% do socorro em Portugal e cerca de 85% das ambulâncias do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estão nas corporação dos bombeiros voluntários.

Para a LBP, “é urgente perceber o que realmente se pretende dos bombeiros, a dimensão da sua presença, a formação específica que será necessária para uma boa prestação e os meios alocados a esta missão”.

Jaime Marta Soares especificou que é necessário saber “quais os corpos de bombeiros que devem estar de prevenção” e “quais os meios ao dispor”.

“A LBP quer que fique claro que a sua preocupação é de confiança, não pretendendo fazer qualquer alarmismo, mas antes, o de prevenir, com rigor e objetividade, o que a cada um cabe de responsabilidade no processo”, refere ainda a Liga, em comunicado.

Atualmente, o INEM dispõe de quatro ambulâncias em Lisboa, Porto, Coimbra e Faro para transportar pessoas suspeitas de terem o novo coronavírus.