Seja um conhecido, um familiar, alguém do grupo de amigos ou do trabalho. Já pode submeter uma candidatura para reconhecer um Ato Nobre, até 31 de outubro, para a “Atribuição do Título Cidadão Nobre”. Este título tem como objetivo identificar, reconhecer e distinguir cidadãos que tenham praticado Atos Nobres, ao longo do último ano. Um Ato Nobre é uma ação realizada em benefício de terceiros, ausente de qualquer interesse pessoal, refletindo o carácter de quem a pratica ao demonstrar integridade, honra e humanidade.

É através do website da NCC que pode submeter uma candidatura para homenagear um cidadão nacional ou estrangeiro, residente em Portugal. O formulário de candidatura “Proponha um Ato Nobre” deve ser preenchido pelo proponente e aceita atos realizados na vida pessoal, profissional ou cívica, seja uma atividade diária ou pontual.

A NCC conta com mais de uma década de existência e procura promover, sensibilizar e educar para a prática da Cidadania através do exemplo, ao homenagear e divulgar Atos Nobres que sejam da autoria de cidadãos comuns. Desde o início desta iniciativa, já foram distinguidos mais de 100 cidadãos com o Título de Cidadão Nobre.

“Este é um projeto que nos inspira verdadeiramente e que reflete o nosso compromisso, e dos nossos parceiros, com a cidadania e a solidariedade. Ao longo dos anos, temos recebido cada vez mais candidaturas com ações e histórias que nos impressionam e demonstram a importância de mantermos esta iniciativa”, revela Rui Silva, Mentor da NCC.

De acordo com o responsável, a última edição contou com mais de 100 candidaturas e 12 cidadãos distinguidos. “Cada candidatura e cada distinção são um testemunho do impacto positivo que podemos alcançar em conjunto, e é com grande orgulho que queremos continuar a celebrar e a reconhecer aqueles que mais se destacam na ajuda ao próximo, juntamente com os nossos parceiros", conclui.

Esta iniciativa conta com o apoio de vários parceiros institucionais: Corpo Nacional de Escutas, Direção-Geral da Educação, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Fundação para a Ciência e Tecnologia, GRACE, INEM, Liga dos Bombeiros Portugueses, Polícia de Segurança Pública, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Confederação Portuguesa do Voluntariado, Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente e Estado-Maior General das Forças Armadas. Além disso, conta também com três senadores institucionais que participam ativamente no projeto: Rosário Farmhouse, Presidente na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Comandante José Paulo Lucena, oficial da Marinha na Reserva e João Teixeira, Dirigente do Corpo Nacional de Escutas.