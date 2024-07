Os homenageados "têm contribuído com os seus gestos e ações para o desenvolvimento da comunidade e de uma sociedade mais justa e solidária. Os atos reconhecidos variaram desde intervenções em emergências socioeconómicas até iniciativas de voluntariado e apoio a famílias e comunidades afetadas pela guerra, demonstrando como as ações altruístas podem ter um poder verdadeiramente transformador, através da cidadania ativa", salienta a entidade promotora do galardão.

A Nobre Casa de Cidadania, projeto de responsabilidade social da Nobre que conta com mais de uma década de existência, deu o reconhecimento aos autores de Atos Nobres na 11.ª Cerimónia de atribuição do título Cidadão Nobre 2024. "Este projeto permite divulgar e promover as experiências marcantes de cidadãos anónimos com histórias de superação e altruísmo, de apoio constante ao próximo, sem esperar nada em troca", sublinha a Nobre em comunicado.

Rui Silva, Mentor da Nobre Casa de Cidadania, comenta: “É com imensa satisfação e sentido de agradecimento que reconhecemos, em mais uma edição, o tempo e a dedicação de Nobres Cidadãos. Estes cidadãos promovem uma sociedade mais altruísta, solidária e justa sem esperar nada em troca. O exemplo deles inspira-nos a olhar para o outro e a sermos melhores. São 11 anos desta iniciativa e estamos muito empenhados em continuar a promover a cidadania, divulgando e motivando cada vez mais pessoas a seguirem estes exemplos".

cidadãos nobres créditos: Divulgação

Desde o início desta iniciativa, mais de 100 cidadãos já foram distinguidos com o Título de Cidadão Nobre. O Ato de Fernando Correia e Hoshi acaba de se juntar:

Fernando Correia, que se dedica a recondicionar e recuperar equipamentos eletrónicos, que depois doa a crianças e famílias carenciadas. Juntamente com a sua cadela Hoshi, oferece tecnologia, alegria e esperança aos que mais precisam.

Também foram reconhecidos mais 11 cidadãos com os seguintes Atos Nobres:

Pedro Bento, que percorreu 10.000km de bicicleta, pela segunda vez, para angariar fundos para ajudar crianças de Almeirim, a sua terra natal, e do Nepal, após um terramoto devastador. Além da angariação de fundos, a sua dedicação sensibilizou toda a comunidade para a importância da solidariedade.

Joana Bacelar, que tem prestado apoio a diversas comunidades, coordenando inúmeros projetos e atividades através do Departamento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É orgulhosamente escuteira e promove uma cultura de paz e sustentabilidade, tendo sido reconhecida pela Organização Mundial do Movimento Escutista com o prémio “Herói Mensageiros da Paz”.

Mafalda Castro é diretora do Centro Social e Paroquial São Francisco de Paula (IPSS), tendo conseguido manter a instituição aberta durante uma severa crise financeira e logística, não abdicando do apoio contínuo a famílias, idosos isolados e pessoas em situação de sem-abrigo. A sua gestão eficaz e compaixão foram cruciais para a sobrevivência desta instituição.

Susana Lemos é presidente da Associação Turma Solidária e coordena a preparação e distribuição semanal de refeições para cidadãos em situação de sem-abrigo, em Cascais. Além disso, acompanha de perto vítimas de violência doméstica, ajudando-as no processo de separação e na procura de novas habitações, fornecendo equipamentos e suporte financeiro.

Miguel Dams, que criou a PT Aid, um grupo informal de ajuda humanitária à Ucrânia. Desde o início da guerra, já enviou mais de 500 toneladas de bens de primeira necessidade para diversas localidades ucranianas, permitindo assim um apoio essencial às populações afetadas.

Mónica Amorim, fundadora do Mercadão Solidário, organizou um sistema eficaz de recolha e entrega de bens a pessoas necessitadas. Esta iniciativa continua a beneficiar muitas famílias, melhorando significativamente as suas condições de vida.

Manuela Gomes, responsável pelo grupo informal “Pelos pobres e sem-abrigo de Coimbra”, tem ajudado consistentemente a população carenciada da cidade. Através da distribuição de bens alimentares e de primeira necessidade, o seu apoio colmata as necessidades básicas de diversas pessoas, contribuindo para uma vida mais digna.

Tiago Marques, que reativou juntamente com a irmã o Clube Desportivo de Penaverde, permitindo que cerca de 70 crianças pratiquem desporto nesta localidade do Município de Aguiar da Beira.

Cátia Silva, fundadora da Associação Supera_te, apoia mulheres em relações abusivas e vítimas de violência doméstica por todo o país, incluindo nas regiões autónomas. Através de parcerias com instituições públicas, nomeadamente a PSP, intervém na sensibilização e prevenção de situações de abuso, oferecendo um suporte vital às vítimas.

Bárbara Silva, que iniciou a sua ação com o apoio à população em situação de sem-abrigo no Porto, acabando por fundar a Associação Coração Na Rua, contando com mais de 200 voluntários. A Bárbara tem fornecido assistência essencial a muitas pessoas, promovendo a dignidade e a solidariedade.

Teresa Amorim, voluntária nas Oficinas de São José no Porto, apoia vítimas jovens de abuso parental e violência doméstica. Num gesto tocante, convidou todas as crianças da instituição para se sentarem à mesa no dia do seu casamento, exemplificando o seu compromisso com a inclusão e o amor ao próximo.

Qualquer cidadão pode apresentar uma proposta de homenagem desde que o mesmo não seja o autor do ato partilhado, dado que só são consideradas válidas as propostas apresentadas por terceiros. Os atos podem ser apresentados através do preenchimento do formulário disponível aqui.