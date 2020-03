“As autoridades sanitárias liberianas informaram o Presidente George M. Weah de que o país registou seu primeiro caso de coronavírus”, anunciou hoje o Ministério da Informação, numa declaração publicada nas redes sociais.

De acordo com a mesma informação, o doente é o diretor da Agência Nacional de Ambiente.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

