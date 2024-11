O Centro Pompidou de Paris anunciou quarta-feira, dia 6 de novembro, a morte do artista plástico suíço Daniel Spoerri, figura da corrente artística do "novo realismo" e pai do "eat art", que transformava restos de uma refeição numa obra de arte.

Instalação "Kitchenware" (1964) de Daniel Spoerri durante a exibição "New Realism", no museu Le Grand Palais, em Paris, França. AFP or licensors