"O laboratório Germano de Sousa, referência na prestação de cuidados de saúde diferenciados em Portugal, tem apresentado um desenvolvimento de modo a estar apto, nas mais diversas valências, a proporcionar um cuidado de saúde elevado ao nível nacional. Para além do Laboratório de Patologia Clínica, área de excelência do Grupo Germano de Sousa, outros dois laboratórios reforçam a posição de liderança do Laboratório de Portugal no mercado: o Laboratório de Anatomia Patológica e o Laboratório de Genética/Patologia Molecular", informa o laboratório em comunicado.

Nesse sentido, em outubro de 2017, adquiriu o Centro de Diagnóstio Anátomo-Patológico CEDAP, um centro de referência na área da Anatomia Patológica, reconhecido pela qualidade, rapidez e fiabilidade, fundado em 1999.

"Esta aquisição vai ao encontro da visão integrada do grupo, liderado pela sua Direção, rumo a uma medicina personalizada, integrada e multidisciplinar, assente na inovação e complementaridade, possibilitando a oferta de serviços de anatomia patológica numa rede de cobertura nacional", refere a nota.

"A incorporação do CEDAP no Grupo Germano de Sousa pressupõe a manutenção dos elementos de qualidade CEDAP, bem como a adoção dos valores que o Grupo Germano de Sousa defende e valoriza. O CEDAP foi sujeito a um processo de rebranding após esta aquisição, estando neste momento totalmente integrado no Grupo Germano de Sousa, com consequente alteração da sua entidade visual, mais concretamente nos logótipos, sinaléticas e elementos de marca, assim como no site e nas redes sociais", lê-se.

Assim, a partir de março de 2023, o CEDAP passou a denominar-se Centro de Anatomia Patológica Germano de Sousa.

A anatomia patológica é a especialidade médica que procede à análise morfológica de órgãos, tecidos e células, tendo como objetivo o diagnóstico de lesões, com implicações no tratamento e no prognóstico das doenças, bem como na sua prevenção.

"A integração de um grupo com a qualidade e confiança CEDAP no Grupo Germano de Sousa, líder e referência na saúde em Portugal, irá reforçar naturalmente o seu posicionamento de Laboratório de Portugal garantindo resultados de excelência e providenciar um melhor cuidado de saúde aos portugueses", conclui.