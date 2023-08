A partir de 4 de agosto de 2023, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se um aumento de temperatura para todo o continente, em particular para a região Sul.

O aumento de temperatura será mais acentuado no fim de semana, esperando-se valores máximos entre 33 e 40ºC nas regiões Centro e Sul, e entre 31 e 36ºC na região Norte. Em Lisboa, prevê-se que a temperatura máxima se situe entre 32 e 34ºC no dia 4 de agosto e entre 37 e 40ºC durante o fim de semana. Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023), com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, deve reunir mais de um milhão de peregrinos de todo o mundo. Em conferência de imprensa, Mário Silvestre, um dos adjuntos de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), avançou que haverá “um dispositivo preparado para fazer nebulização” da zona onde decorrerá a missa, no Parque Tejo, “caso haja necessidade”. Face a esta previsão para os dias da JMJ, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda as seguintes medidas: 1. Sempre que possível, procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados; 2. Beber água, pelo menos 1,5 litros/dia, sendo que em dias de maior calor deverá reforçar o consumo. Beber sumos de fruta natural sem adição de açúcar e evitar o consumo de

bebidas alcoólicas; 3. Optar por refeições leves e frescas; 4. Utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas; 5. Utilizar roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta; 6. Escolher as horas de menor calor para grandes deslocações; 7. Fazer pausas frequentes durante o dia, descansando e dormindo; 8. Dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, tais como doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida; 9. Os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas devem seguir as recomendações do médico assistente ou do centro de contacto SNS 24: 808 24 24 24. Mais informação pode ser obtida nas páginas da DGS, em www.dgs.pt, e do IPMA, em www.ipma.pt. Veja ainda: 10 truques inteligentes para lidar com o calor sem ar condicionado



















