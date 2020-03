O governo italiano anunciou esta quarta-feira uma ajuda excepcional de 25 mil milhões de euros para lutar contra a epidemia do novo coronavírus, que deixou mais de 600 mortos no país.

Deste valor, metade será destinado ao atendimento urgente e o restante será utilizado numa fase posterior.

"Destinamos recursos extraordinários num total de 25 mil milhões de euros", declarou o primeiro-ministro Giuseppe Conte.

O ministro de Economia, Roberto Gualtieri, explicou que um primeiro decreto está a ser elaborado e deve ser assinado ainda esta semana para o uso de 12 mil milhões de euros de maneira imediata no setor da saúde.

Entre as indemnizações que serão aprovadas também estão ajudas às famílias com filhos e aos setores empresariais mais afetados.

Itália já havia designado a 5 de março 7,5 mil milhões de euros para enfrentar a emergência, mas decidiu aumentar consideravelmente o valor com o agravamento da situação.

O país adotou a decisão apesar da crise económica, com um défice de 130% em relação ao PIB e que provoca divergências com as autoridades da União Europeia (UE).

Os dirigentes da UE comprometeram-se na terça-feira a protegerem com "todos os instrumentos" as suas economias da crise do coronavírus, inclusive com a disponibilização de 25 mil milhões de euros, numa tentativa de tranquilizar os mercados.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.