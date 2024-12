Há uma nova polémica em torno do processo de divórcio de Mauro Icardi e Wanda Nara e, desta vez, envolve um antigo colega do jogador no Inter.

Keita Baldé terá, alegadamente, tido um caso com Wanda Nara. Quem afirma é a então mulher do jogador, Simona Gualtieri.

De acordo com Gualtieri, citada pela Sport Mediaset, dois meses após o seu casamento com Baldé, Icardi contactou-a para contar que o marido e a sua mulher tiveram um encontro.

O encontro terá acontecido na casa de Mauro Icardi, que descobriu através das "câmaras de segurança da casa", onde a natureza do encontro "era muito clara".

Além disso, Simona Gualtieri garante que Wanda Nara também lhe contou, posteriormente, do caso. "Ela enviou-me fotografias e conversas de WhatsApp [entre os dois]. Uma mulher que dorme com o meu marido e depois me envia fotografias… não sei o que lhe chamar", acrescentou, citada pela referida publicação.

