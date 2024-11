Afinal, a separação de Mauro Icardi e Wanda Nara está a ser tudo menos pacífica. Apesar do comunicado do casal, que dava conta de um "vínculo cordial" entre ambos, há agora informações de uma queixa apresentada pela ex-mulher contra o futebolista.

O jornalista Ángel de Brito revelou no programa 'Los Ángeles de la Mañana', da América TV, que Wanda terá entrado com uma ação judicial contra o jogador de futebol após encontrá-lo instalado no seu apartamento, no Chateau Libertador, onde terá ocorrido "um acontecimento violento".

"Ela foi ver as filhas. Já era tarde e as filhas e os filhos de Wanda estavam a dormir. A Wanda e o Mauro tiveram uma forte discussão, ele não queria que ela fosse embora", cita o as.

A modelo terá sido obrigada a "fugir" do apartamento, uma vez que a sua saída foi impedia. Mais tarde, terá tentado voltar a entrar e aí "as coisas fugiram ao controlo e entra a denúncia por violência de género".

"O primeiro é classificado como ataque e resistência à autoridade, e o segundo é a violência de género", pode ler-se na mesma publicação.

O jogador de futebol já terá sido notificado das duas queixas e deverá responder no tribunal de Buenos Aires a dia 15 de novembro.