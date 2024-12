A vida não tem corrido bem a Marcus Rashford, do Manchester United. Depois de ter sido afastado por Ruben Amorim, num dos últimos jogos, a namorada, Grace Jackson, deixou-o.

"A Grace percebeu que o Marcus não estava a levar assim tão a sério o relacionamento e deixou de o seguir no Instagram. Ela percebeu que não havia futuro e decidiu terminar tudo", revelou uma fonte próxima da estrela do reality show 'Love Island All Stars' ao The Sun.

"Quando a oportunidade de aparecer no programa surgiu, este inverno, a Grace aceitou sem hesitar. Ela ainda é nova na sua carreira e quer aumentar a exposição para ajudar no trabalho enquanto modelo e de campanhas na internet. Se ela encontrar o amor no programa, é um bónus", acrescentou a mesma fonte à referida publicação.

Leia Também: Wanda Nara traiu Icardi com colega do Inter? Simona Gualtieri diz que sim