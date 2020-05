“Estes ensaios destinam-se a caracterizar e otimizar as propriedades farmacocinéticas do composto (absorção, distribuição, metabolismo e excreção) in vitro e in vivo (modelo animal), validando o seu potencial e segurança para futuros ensaios clínicos”, acrescenta.

Segundo o i3S, a equipa de investigadores avançou já com o registo de patente de utilidade do composto.

“Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, o que torna a investigação nesta área uma prioridade”, conclui o instituto.