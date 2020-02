Em entrevista à agência Lusa, , investigador do CIIMAR, explicou que o projeto “NANOCULTURE” surgiu, em março de 2019, com o propósito de “avaliar os efeitos da utilização das nanopartículas” no setor industrial da aquacultura.

“Verificou-se que as nanopartículas estão em maior concentração no ambiente e daí surgiu o interesse de nos voltarmos para a aquacultura e a presença destas partículas [com um tamanho mil vezes inferior ao milímetro] no ambiente aquático”, referiu o investigador.

O projeto vai nos próximos dois anos debruçar-se sobre três objetivos, sendo que o primeiro é “perceber o trajeto das nanopartículas quando ‘entram’ nos organismos”.

Para perceberem esse trajeto, nomeadamente “efeitos e implicações”, os investigadores estão a analisar duas espécies cultivadas em “grande volume” pela indústria da aquacultura: o pregado (peixe) e o mexilhão (molusco).

“Alguns colegas estão a trabalhar a observar as nanopartículas em amostragem ao nível dos tecidos e outros estão a tentar perceber se estas partículas interferem ao nível das proteínas e das suas funções”, explicou Mário Araújo.

Paralelamente a esta análise, os investigadores vão desenvolver “biossensores” para quantificar e detetar as nanopartículas presentes no meio aquático, mas também no tecido dos animais.