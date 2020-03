O ISEC “comunicou hoje por e-mail aos seus estudantes medidas alternativas de ensino para compensar a suspensão [por um período de 15 dias] das atividades letivas presenciais”, anunciada na terça-feira devido à epidemia do Covoid-19, afirma o Instituto numa nota enviada esta quarta-feira à agência Lusa.

Serão implementadas “metodologias de ensino à distância, através de uma plataforma, com acesso através das credenciais desta escola de engenharia, tanto para docentes, como para estudantes”, especifica o ISEC, que é um dos estabelecimentos que integra o Instituto Politécnico de Coimbra.

“Suspendemos as aulas presenciais para diminuir o risco de disseminação do coronavírus entre a comunidade do ISEC, mas estamos a organizarmo-nos para que as atividades letivas e de investigação sejam o menos afetadas possível durante estas duas semanas”, afirma Mário Velindro, presidente do Instituto.

“As aulas teóricas, teórico-práticas e de orientação tutorial irão decorrer via web no horário letivo em vigor”, esclarece o responsável, adiantando que “só as aulas de laboratório ficarão suspensas nestas duas semanas” e em relação às quais, “em breve, serão dadas indicações quanto à forma como estas irão ser compensadas”.

Além do ISEC, também outro estabelecimento do Politécnico de Coimbra – o Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCAC)/Coimbra Business School – decidiu na terça-feira suspender “todas as atividades letivas presenciais” por um período não inferior a duas semanas.

Também na segunda-feira, a Universidade de Coimbra anunciou a aplicação do seu plano de contingência, que envolve designadamente a suspensão de aulas presenciais, "com efeitos imediatos por um período de pelo menos 15 dias".

A epidemia de COVID-19 foi detetada em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países e mais de 63 mil recuperaram.

Em Portugal, o número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus que causa a doença COVID-19 subiu para 59, mais 18 do que os contabilizados na terça-feira, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim sobre a situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta quarta-feira, há 471 casos suspeitos, dos quais 83 aguardam resultado laboratorial.

Segundo a DGS, há ainda 3.066 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

