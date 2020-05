As amostras vão ser recolhidas em 2.700 pessoas de várias idades em várias áreas do país. "Estes resultados vão ser úteis para a modelação daquilo que se prevê que seja a evolução da epidemia em Portugal tendo em conta o nível de imunidade encontrado na população", diz Ana Paula Rodrigues, a coordenadora do inquérito que será levado a cabo pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), à Antena 1.

As crianças com menos de 10 anos também vão ser incluídas no estudo. "A nossa ideia de inclusão de um grupo que parece menos afetado é exatamente confirmar se o nível de infeção nesta população é mais baixo ou se são afetadas e têm uma maior proporção de infeções assintomáticas", esclarece a responsável à estação pública.

O INSA acredita que na segunda quinzena de junho vai ser possível saber a percentagem da população portuguesa que desenvolveu imunidade para o novo coronavírus. O estudo vai arrancar dentro de duas semanas em todo o país.

Enquanto não aparece uma vacina, os cientistas querem fazer um retrato do nível de imunidade dos portugueses em relação ao coronavírus SARS-CoV-2. Segundo o INSA, este inquérito serológico representa um passo importante no combate à pandemia, já que pretende conhecer estatisticamente a quantidade de pessoas que tem anticorpos contra o vírus causador da COVID-19.

150 laboratórios associam-se ao estudo

O inquérito vai ser feito junto dos utentes dos laboratórios de análises em 150 locais do país. Sempre que alguém, por uma outra razão, for a um laboratório fazer análises, pode vir a ser convidado a dar uma amostra de sangue para o estudo.

"As pessoas são convidadas a participar neste estudo quando se dirigem a um dos laboratórios parceiros do estudo para realização das suas análises sanguíneas de rotina", esclarece a coordenadora do estudo à TSF.