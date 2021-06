As autoridades indianas comunicaram a existência de uma nova variante do coronavírus, a Delta Plus, em circulação no país. Trata-se de uma mutação da variante Delta, que atualmente já é dominante na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma das responsáveis pelo aumento do número de novos casos nas últimas semanas em Portugal.

Portugal continental registava na segunda-feira 306 surtos de COVID-19 ativos, incluindo dois em instituições de saúde, seis em lares e 136 em estabelecimentos de educação e ensino, indicam dados da Direção-Geral da Saúde avançados à agência Lusa. Mais de metade são em Lisboa.

A nova variante foi identificada em pelo menos 22 pessoas de três estados da Índia, um dos países mais atingidos pela pandemia.

Segundo o Governo da Índia, a nova estirpe mutante é ainda "mais transmissível" do que a variante Delta que já estava presente em 92 países, revelam dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) de segunda-feira.

Segundo um comunicado do governo indiano, citado pelo jornal Hindustan Times, a nova variante tem como características o "aumento de transmissibilidade" e uma "provável redução de resposta dos anticorpos".

Para travar a variante Delta Plus, as autoridades de saúde indiana pediram o aumento da testagem e aceleração da campanha de vacinação

O jornal escrevem que o Governo foi aconselhado ainda a tomar medidas de confinamento imediato, de forma a evitar aglomerações.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.074 pessoas e foram confirmados 866.826 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.