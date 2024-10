A boa notícia é que já existem normas europeias e até uma qualificação europeia em psicoterapia, e até uma qualificação psicoterapêutica a nível europeu já existe. É conhecido como o “Certificado Europeu de Psicoterapia (ECP) que foi inicialmente criado em 1997 e que, desde então, tem sido alinhado com o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ). O QEQ é uma norma internacional (ISO/IEC17024; 2012) que estabelece critérios para o programa de certificação de uma organização para avaliar e certificar a competência de pessoas individuais em diferentes ocupações e profissões. O EQF é agora conhecido como o “Europass” e está ativo em mais de 30 países. O Certificado Europeu de Psicoterapia (CPE) corresponde ao nível 7 do EQF e, até à data, cerca de 10 000 CPEs foram certificados por este sistema e atribuídos a psicoterapeutas em toda a Europa, incluindo, naturalmente, Portugal. No entanto, não existem indicações ou provas de que determinadas qualificações anteriores são mais ou menos adequadas. Como tal, as ciências humanas e sociais são “bases” comuns para a formação em psicoterapia na Europa.

O principal objetivo das normas profissionais, dos registos e da responsabilização é a proteção do público. Isto é particularmente importante para todos os aspetos do “bem-estar” emocional, dos “cuidados de saúde” ou “saúde mental”. É comum as pessoas recorrerem à psicoterapia quando se encontram em situação de sofrimento. Uma angústia que muitas vezes acarreta um certo grau de vulnerabilidade aumenta a necessidade de uma boa proteção legal. Desde o final dos anos 80, os psicoterapeutas de toda a Europa têm trabalhado para melhorar as condições e a proteção com base em dados científicos sólidos. A psicoterapia é uma profissão complexa que exige uma formação especializada (ao nível do EQF 7) e não deve ser simplesmente “acrescentada” a outra qualificação profissional. No Reino Unido, por exemplo, os médicos psiquiatras completam um programa de formação que corresponde às normas europeias de psicoterapia (ECP), semelhante a outras formações, como a dos assistentes sociais, por exemplo, antes de exercerem a sua atividade como “psicoterapeutas médicos”.

A “psicoterapia médica” é uma das muitas abordagens ou métodos no domínio da psicoterapia que, no século passado, levantou questões críticas e concorrência. A investigação mostrou-nos não só que todas as abordagens em psicoterapia são igualmente eficazes, mas também que certas variantes metodológicas podem ser mais adequadas a certas pessoas do que outras abordagens. Para o benefício dos nossos clientes e pacientes, as escolhas que se adequam ao indivíduo e que podem melhorar os resultados da terapia são, portanto, um aspeto importante da psicoterapia moderna. Na Áustria, por exemplo, o Ministério da Saúde, responsável ao abrigo da lei austríaca sobre a psicoterapia, reconhece 23 métodos de psicoterapia acreditados.

'Identidade e Conduta Profissional em Psicoterapia' é o tema do 1º Encontro Nacional da Federação Portuguesa de Psicoterapia. Estou ansioso por participar e contribuir com o que aprendemos noutros países, e apoiar os nossos colegas portugueses no desenvolvimento de uma regulamentação sólida, para benefício mútuo do público em geral e de uma profissão vibrante de psicoterapia em Portugal.