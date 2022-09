Segundo uma nota do HGO, este novo equipamento de Tomografia de Coerência ótica será o terceiro existente em Portugal e o único disponível no sul do país.

O aparelho representa um investimento superior a 165 mil euros, realizado com meios próprios do Centro de Responsabilidade Integrado de Oftalmologia do HGO.

Este tomógrafo permitirá “um diagnóstico mais específico e pormenorizado das doenças da retina e mácula”, possibilitando o início precoce de terapêuticas, “limitando tanto quanto possível o impacto da doença sobre a visão”, segundo o diretor do Centro, Nuno Campos, citado na nota.

“Por outro lado, este equipamento permitirá que a nossa equipa faça parte de uma rede de investigação à escala global de utilizadores deste tipo de dispositivo, contribuindo para a construção de soluções melhoradas no tratamento de doenças da retina”, acrescentou o responsável.

O novo equipamento será instalado no Núcleo de Oftalmologia de Almada (NOA).