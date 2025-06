O que é o glaucoma?

Glaucoma é uma doença crónica e progressiva do nervo óptico (nervo que leva a informação do olho, que recebe as imagens, para o córtex visual onde as imagens são ‘observadas e vistas’ pelo nosso cérebro).

É a principal causa de cegueira irreversível a nível mundial, estimando a Organização Mundial de Saúde que em 2002 existissem 4.4 milhões de pessoas afetadas e fosse responsável por 12.3% das causas de cegueira mundial.

Mais de 50% das pessoas que têm glaucoma não sabem que o têm.

Como é que se manifesta o glaucoma?

Infelizmente trata-se de uma doença que não causa sintomas (ardor, picadas ou outra queixa) manifestando-se por uma perda de visão periférica (não perceptível) e que em fases tardias conduz a uma cegueira permanente e irrecuperável. Não é assim tão incomum observarmos doentes na consulta, ou urgência, que nos procuram porque perderam visão num dos olhos e descobre-se que tem um glaucoma em fase terminal mesmo no outro olho (apesar de não obstante não estar cego). Só é possível o seu diagnóstico em consulta de rotina de Oftalmologia.

Como o que eu sei que tenho glaucoma?

Trata-se de uma doença multifatorial em que o fator que parece ser mais importante, e o único que é modificável, é a pressão intraocular (PIO) elevada. Contudo este parâmetro tem oscilações ao longo do dia, e mesmo doentes com glaucoma, em 50% dos casos tem PIO ditas ‘normais’ na altura em que são observados. Pelo que não chega confirmar que a PIO está elevada (qualquer máquina o faria) mas é muito importante avaliar o resto do olho: medir o ângulo iridocorneano, avaliar as diferentes áreas e detetar as lesões no nervo óptico (NO) - escavação do NO. A realização de tomografia de coerência óptica (OCT) e campos visuais vão permitir corroborar o diagnóstico e revelar quão grave é o seu estádio evolutivo.

Quem tem maior risco de desenvolver esta doença e quem deve fazer rastreios?

qualquer pessoa com mais de 40 anos;

quem tenha história familiar (10 vezes mais risco);

pessoas de raça negra

quem tenha alta miopia ou utilize corticoides.

Tenho glaucoma. Porque devo manter consultas regulares?

O tratamento do glaucoma passa pelo uso de colírios e/ou laser e/ou cirurgia. Só saberemos se a nossa escolha terapêutica permitirá a redução da PIO para um valor dito ‘o ideal - PIO alvo’, se realizarmos os referidos exames com a devida regularidade e não se observar agravamento das alterações já encontradas (essas já não desaparecem queremos é que não piorem). Por outro lado, a PIO pode ficar descontrolada e aumentar sem que surja nenhum sintoma, pelo que é fundamental um seguimento oftalmológico com regularidade. Mesmo em tempos de pandemia este seguimento não deve ser adiado.

Um artigo do médico Fernando Trancoso Vaz, oftalmologista no Hospital CUF Tejo.