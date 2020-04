O Hospital da Prelada, no Porto, revelou hoje que vai retomar a 04 de maio as cirurgias "de baixo risco", prevendo recomeçar as consultas de especialidade na segunda semana daquele mês, a uma média de 90 por dia.

Em comunicado, a instituição esclarece que a "retoma da atividade" após a paragem devido à pandemia de covid-19 começa a 04 de maio com "a realização de cirurgias de ambulatório e procedimentos de baixo risco, convocando-se inicialmente todos os doentes cujas cirurgias foram adiadas". "Por dia, serão realizadas até 32 intervenções cirúrgicas", adianta o hospital, esclarecendo que o fim da suspensão da atividade devido à covid-19 será feito "de forma faseada, garantindo a segurança de todos: doentes e profissionais de saúde". "Na segunda semana de maio prevê-se a retoma das consultas de especialidade e, por dia, estima-se que serão realizadas até 90 consultas presenciais", acrescenta. Quanto às cirurgias, no bloco operatório estarão em funcionamento quatro salas, "com equipas exclusivas para cada sala e número limitado de doentes". "As consultas de avaliação pré-operatória, essenciais para a atividade cirúrgica, terão igualmente número limitado de doentes", observa. O hospital alerta que "todas estas medidas são dinâmicas e serão atualizadas de acordo com a evolução do estado epidemiológico em Portugal". Continuar a ler A instituição recorda que "a ativação do plano de contingência covid-19 levou à tomada de medidas excecionais para fazer frente a uma situação de exceção", pelo que "a atividade programada foi suspensa em meados de março". Entretanto, refere, "foi criado um novo serviço de videoconsulta, assegurando a continuidade dos cuidados dos doentes, mesmo à distância". Em Portugal, morreram 928 pessoas das 24.027 confirmadas como infetadas, e há 1.357 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial. Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas. Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.